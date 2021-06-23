Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель

Цена сырья сорта Brent составила $76,02 за баррель, марки WTI - $73,52 за баррель.

По информации торговой площадки, по состоянию на 17:31 мск стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,62%, составив $76,02 за баррель. В последний раз цена сырья в этом районе фиксировалась в октябре 2018 года.

Также отмечается, что стоимость нефти марки WTI тоже увеличилась, но на 0,92%, до $73,52 за баррель, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские граждане, выезжающие за рубеж, будут нести личную ответственность за свою жизнь и здоровье.