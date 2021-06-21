Министр труда разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты

Глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков разрешил отстранять от работы без выплаты заработной платы сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от коронавируса.

По словам Котякова, которые приводит «Интерфакс», если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации, то отстранение непривитых сотрудников допускается.

При этом обязательно должны вакцинироваться только те сотрудники, которые указаны в постановлении санитарного врача региона. В свою очередь, отстранить сотрудника можно «на период эпидемии».

До этого Котяков признавал, что в Трудовом кодексе нет положение, которое позволяет уволить работника за отказ от прививки. Обязательную вакцинацию ввели в Москве, Подмосковье, Кузбассе, Ленинградской, Тульской и Тверской областях, а также на Сахалине. В этих регионах должны быть привиты 60% сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, ЖКХ, медицины, образования и транспорта.