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Блинкен: США хотят снизить «угрозу» со стороны «Северного потока-2»

22.06.2021 23:31
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Блинкен: США хотят снизить «угрозу» со стороны «Северного потока-2»

Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон будет и дальше убеждать Берлин в том, что трубопровод угрожает энергобезопасности Европы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что газовый проект «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы, а также, что Россия будет использовать его в качестве геополитического оружия против Украины и других стран.

Кроме того он признал, что остановить трубопровод с помощью санкций вряд ли удастся, поэтому США будут вести переговоры с Германией для выработки шагов по снижению «угрозы» о стороны «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что немецкий канцлер Ангела Меркель пригласила украинского лидера Владимира Зеленского посетить 12 июля Берлин.

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