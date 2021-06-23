В Германии заявили, что страна готовится к войне с Россией

Севим Дагделен сообщила, что власти Берлина отдают предпочтение наращиванию военного потенциала и готовятся к войне против РФ.

Депутат немецкого бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен в своей статье для газеты nd.DerTag заявила, что власти Германии увеличивают военные расходы. По ее словам, это связано с тем, что страна готовится к войне с Россией.

Также Севим Дагделен отметила, что отношения Москвы и Берлина «достигли дна», поскольку немецкие политики каждый день требуют наложить очередные антироссийские санкции. При этом, добавила политик, вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, Германия отдает предпочтение наращиванию военного потенциала и подготовке войны против РФ, пишет РИА Новости.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель пригласила его в Берлин.