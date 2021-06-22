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Зеленский заявил, что Меркель пригласила его в Берлин

22.06.2021 23:14
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Зеленский заявил, что Меркель пригласила его в Берлин

Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Берлин планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter написал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонных переговоров, которые состоялись во вторник, пригласила его посетить Берлин. По его словам, встреча запланирована на 12 июля. Владимир Зеленский добавил, что стороны собираются обсудить вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, а также затронут тему безопасности.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Москве заведения общественного питания, не выполняющие требования по внедрению системы проверки наличия QR-кодов у привитых граждан, смогут продолжать работать, однако только на вынос или доставку.

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