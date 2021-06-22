СМИ: правительство РФ разрабатывает программу вживления микрочипов в мозг человека

Авторы программы считают, что нашей стране необходимо развивать и усиливать научную базу по направлению «человек-техника».

Издание «Коммерсант» сообщило, что правительство Российской Федерации работает над созданием новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов. По данным газеты, ее стоимость составит 54 млрд руб., она предполагает вживление специального микрокомпьютера в мозг человека для управления внешними устройствами с помощью электрических сигналов, посылаемых головой.

Авторы данной программы считают, что нашей стране необходимо развивать и усиливать научную базу по направлению «человек-техника», а также массово выпускать соответствующие передовые технологии, в том числе и разработка интерфейсов и микрочипов для управления сложными внешними системами по принципу дистанционного присутствия.

Ранее стало известно, что в Москве временно остановили запись на иммунизацию от коронавируса нового типа препаратом «КовиВак».