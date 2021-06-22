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Прокачка газа по трубопроводу «Турецкий поток» приостановлена

22.06.2021 16:01
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Прокачка газа по трубопроводу «Турецкий поток» приостановлена

Работы по ежегодному технологическому обслуживанию и диагностике газовой магистрали будут осуществляться с 22 по 29 июня.

На официальном портале проекта «Турецкий поток» сообщается, что прокачка газа по обеим веткам трубопровода временно остановлена. Отмечается, что это связано с проведением плановых работ по ежегодному технологическому обслуживанию и диагностике газовой магистрали, их будет осуществлять компания-оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. с 22 по 29 июня, пишут Ведомости.

Напомним, что данный трубопровод состоит из двух частей общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год. Проект предназначен для поставки российского голубого топлива в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы (транзитом через турецкую территорию).

Ранее в МИД России заявили, что газовая магистраль «Северный поток-2» стала ударом для США.

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