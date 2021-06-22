Собянин объяснил необходимость введения в Москве новых мер по борьбе с COVID-19

Сергей Собянин заявил, что дополнительные мероприятия позволят избежать нового локдауна.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объяснил, почему столичные власти были вынуждены ввести новые меры по борьбе с распространением инфекции COVID-19. По его словам, мероприятия, принимаемые в городе, были сложными, неочевидными, но необходимыми для защиты жизни и здоровья российских граждан.

Кроме того Сергей Собянин отметил, что в Москве нужно было ввести временные ограничения на посещения заведений общественного питания для того, чтобы избежать нового локдауна, который негативно отразится на бизнесе и россиянах.

Напомним, что столичные власти запретили не вакцинированным гражданам посещать точки общественного питания. Данная мера вступит в силу с 28 июня.