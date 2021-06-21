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МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США

21.06.2021 19:59
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МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США

Мария Захарова считает, что Вашингтону нужно постоянно кормить информационное пространство историями про антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТК «Россия 1» выразила мнение, что США не могут честно конкурировать с российским проектом «Северный поток-2», поэтому Вашингтон хочет ввести новые санкции против нашей страны и данного газопровода. По ее словам, газовая магистраль стала ударом для Белого дома, поскольку американская сторона не может предложить Европе «что-то более выгодное». Мария Захарова добавила, что США позиционируют себя как лидер мирового сообщества, а в итоге оказались неспособными решить энергетический вопрос европейских государств, пишет РИА Новости.

Ранее советник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что администрация президента страны Джо Байдена готовит новые санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

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