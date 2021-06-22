Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановили в Москве

В столице остановили запись на прививку вакциной «КовиВак», поскольку она закончилась.

На официальном ресурсе столичного мэра и правительства Москвы сообщается, что в городе временно остановили запись на вакцинацию препаратом «КовиВак», который был создан в центре им. Чумакова РАН. Отмечается, что это связано с тем, что в столице закончилась данная инъекция. Также власти Москвы добавили, что Министерство здравоохранения России должно еще поставить партии вакцины «КовиВак», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Новгородской области российских граждан без масок перестанут пускать на работу.