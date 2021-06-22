«Прямая линия» Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Пресс-служба российского лидера сообщила, что глава РФ Владимир Путин в 2021 году проведет «Прямую линию» с гражданами страны и ответит на их вопросы. Мероприятие пройдет 30 июня, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Транслировать «Прямую линию» будут такие ТК, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый», «ОТР», «НТВ», «Мир», а также радиостанции «Вести FM», «Маяк» и «Радио России».

Отмечается, что жители РФ могут задать Владимиру Путину интересующий вопрос с помощью специального мобильного приложения «Москва – Путину», через портал moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по СМС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через официальные группы в соцсетях vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu". Прием вопросов будет приниматься до окончания мероприятия, пишет Интерфакс.

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