В Новгородской области россиян без масок перестанут пускать на работу

В Новгородской области средства индивидуальной защиты станут «пропуском» на рабочее место.

Оперативный штаб Новгородской области по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе с завтрашнего дня вводятся дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, не привитых от COVID-19 сотрудников не будут пускать на рабочее место без медицинской маски, а работодателям рекомендовано не отправлять не вакцинированных членов организации в служебные командировки.

Кроме того в Новгородской области приостанавливается деятельность заведений общепита в ночное время суток (с 00:00 до 06:00), в том числе и работа служб доставки. Торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры и игровые комнаты будут открыты только до 21:00 по местному времени, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против 78 физлиц и 8 предприятий Белоруссии.