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Эксперт рассказал, как погасить кредит, если нет денег

21.06.2021 19:34
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Эксперт рассказал, как погасить кредит, если нет денег

Егор Клопенко заявил, когда нет средств на погашение займа, россиянин может обратиться в банк за реструктуризацией кредита или попросить у работодателя выплатить внеочередной аванс.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко назвал несколько способов, позволяющих погасить кредит, если нет денег на его оплату. По его словам, когда у российских граждан есть определенные накопления, их лучше всего потратить на оплату имеющейся задолженности.

Также финансист отметил, что если таких денежных средств не имеется, тогда россиянин может обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Егор Клопенко добавил, что бывает так, что кредитная организация отказывает клиенту в подобной просьбе, поэтому в таких ситуациях он рекомендует гражданам обращаться в суд.

Кроме того, когда отсутствуют деньги на погашение кредита, российские жители могут попросить своего работодателя выплатить внеочередной аванс на сумму займа, пишет «Прайм».

Ранее сообщалось, что в Новгородской области россиян без масок не будут пускать на работу.

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