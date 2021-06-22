Псаки: США не собираются предупреждать Россию об ударах

Джен Псаки рассказала, что РФ обязательно ответит, если продолжатся кибератаки на США.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник на пресс-конференции заявила, что Соединенные Штаты Америки не собираются предупреждать Российскую Федерацию об ударах. Она пояснила, что если РФ осуществит кибератаку (по мнению Вашингтона), направленную против американской инфраструктуры, тогда страна примет ответные меры. По словам Джен Псаки, во время саммита в Женеве президент США Джо Байден предупредил об этом своего российского коллегу Владимира Путина. Также представитель добавила, что Вашингтон не планирует передавать Москве список объектов, которые помогут быть затронуты в случае кибернападения, потому что страна «не анонсирует меры», пишет ТАСС.

Ранее Джен Псаки сообщила, что прошедшие российско-американские переговоры не повлияли на политику санкций США.