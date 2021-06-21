Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального 162 0 Политика

США введут новые санкции против России за преследование оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Салливан. По его словам, санкции последуют сразу после того, как США смогут «убедиться, что атакую правильные цели». При этом Вашингтон уже ввел санкции из-за отравления Навального в марте этого года.