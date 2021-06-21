Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮН, 11:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ИЮН, 11:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального

21 Июня 2021 162 0 Политика
Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального

США введут новые санкции против России за преследование оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Салливан. По его словам, санкции последуют сразу после того, как США смогут «убедиться, что атакую правильные цели». При этом Вашингтон уже ввел санкции из-за отравления Навального в марте этого года.

США готовят новые санкции за Навального

  • Администрация президент Джо Байдена занимается разработкой новых санкций против России. Их предполагается ввести за отравления и уголовное преследование оппозиционера Алексей Навального. Новый пакет ограничений в эфире CNN анонсировал помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Это произошло спустя всего четыре дня после саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
  • Салливан не привел никаких подробностей готовящихся санкций, но отметил, что они будут введены, как только США смогут «убедиться, что атакуют правильные цели». Салливан напомнил, что Байден подписал указ, согласно которому процедура введения санкций против Кремля облегчилась по ряду вопросов. В частности, новые санкции будут связаны с применением химического оружия.
  • Также Салливан не исключил санкций против компаний, строящих «Северный поток-2». Но подчеркнул: Байден не будет «преследовать напрямую европейских союзников США», вводя санкции против газопровода.
  • США уже ввели персональные санкции за отравление Навального в марте. Под них попали глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, первый зам администрации Путина Сергей Кириенко и другие чиновники. Кроме этого санкции затронули организации, причастные к разработке «Новичка»: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и ГосНИИОХТ. Второй раунд санкций должен был последовать через 90 дней, но был отложен из-за предстоящей встречи президентов в Женеве.
  • После переговоров в Женеве Джо Байден рассказал, что дал понять Путину – его поведение ведет к снижению его личного статуса в мире, а вместе с ним и статуса России. «Доверие к нему (Путину) снижается в мире», – сказал Байден. Россия в то же время «отчаянно пытается сохранить статус ведущей мировой державы». По словам Байдена, снижение статуса России – это цена за нарушение международных законов.
  • Путин, в свою очередь, отказался признавать ответственность за ситуацию с Навальным. По его словам, Навальный после отравления сам уехал в Германию на лечение и «проигнорировал требование закона» о том, что он должен регистрироваться во ФСИН, пока не закончится его условный срок. При этом, стоит отметить, что Навальный физически не мог самостоятельно улететь в Германию, так как находился в коме. Разрешение на его вывоз дал лично Путин. Отмечаться во ФСИН по очевидным причинам Навальный во время своего отсутствия тоже не мог.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Однако Путин считает, что Навальный, возвращаясь после выхода из комы в Россию, «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». «Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?» – заявил Путин. Россия уже готовится отвечать на «незаконные действия США». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, санкциями США решают проблемы собственной неконкурентоспособности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей

Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей
Экономика

«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму

«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
Политика 5

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Экономика 7

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
Экономика 6

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Новости дня

11:15 Набиуллина: раздача денег россиянам способствует росту цен Набиуллина: раздача денег россиянам способствует росту цен
Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей
Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей
10:53 Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве
10:38 Белый дом: саммит Путина и Байдена не повлиял на политику США по санкциям Белый дом: саммит Путина и Байдена не повлиял на политику США по санкциям
09:33 Министр труда разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты Министр труда разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты
08:12 Иран отключил построенную «Росатом» АЭС из-за угрозы аварии Иран отключил построенную «Росатом» АЭС из-за угрозы аварии
20 ИЮН, 10:22 После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму
«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
19 ИЮН, 14:20 Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины

Узнай, страна!

19 ИЮН, 10:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
19 ИЮН, 10:42 Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача
19 ИЮН, 10:14 В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
19 ИЮН, 07:21 В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
18 ИЮН, 23:30 В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
18 ИЮН, 18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
17 ИЮН, 23:12 В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат
16 ИЮН, 23:58 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
16 ИЮН, 23:20 В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter