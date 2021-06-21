Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального
21 Июня 2021 162 0 Политика
США введут новые санкции против России за преследование оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Салливан. По его словам, санкции последуют сразу после того, как США смогут «убедиться, что атакую правильные цели». При этом Вашингтон уже ввел санкции из-за отравления Навального в марте этого года.
США готовят новые санкции за Навального
- Администрация президент Джо Байдена занимается разработкой новых санкций против России. Их предполагается ввести за отравления и уголовное преследование оппозиционера Алексей Навального. Новый пакет ограничений в эфире CNN анонсировал помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Это произошло спустя всего четыре дня после саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
- Салливан не привел никаких подробностей готовящихся санкций, но отметил, что они будут введены, как только США смогут «убедиться, что атакуют правильные цели». Салливан напомнил, что Байден подписал указ, согласно которому процедура введения санкций против Кремля облегчилась по ряду вопросов. В частности, новые санкции будут связаны с применением химического оружия.
- Также Салливан не исключил санкций против компаний, строящих «Северный поток-2». Но подчеркнул: Байден не будет «преследовать напрямую европейских союзников США», вводя санкции против газопровода.
- США уже ввели персональные санкции за отравление Навального в марте. Под них попали глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, первый зам администрации Путина Сергей Кириенко и другие чиновники. Кроме этого санкции затронули организации, причастные к разработке «Новичка»: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и ГосНИИОХТ. Второй раунд санкций должен был последовать через 90 дней, но был отложен из-за предстоящей встречи президентов в Женеве.
- После переговоров в Женеве Джо Байден рассказал, что дал понять Путину – его поведение ведет к снижению его личного статуса в мире, а вместе с ним и статуса России. «Доверие к нему (Путину) снижается в мире», – сказал Байден. Россия в то же время «отчаянно пытается сохранить статус ведущей мировой державы». По словам Байдена, снижение статуса России – это цена за нарушение международных законов.
- Путин, в свою очередь, отказался признавать ответственность за ситуацию с Навальным. По его словам, Навальный после отравления сам уехал в Германию на лечение и «проигнорировал требование закона» о том, что он должен регистрироваться во ФСИН, пока не закончится его условный срок. При этом, стоит отметить, что Навальный физически не мог самостоятельно улететь в Германию, так как находился в коме. Разрешение на его вывоз дал лично Путин. Отмечаться во ФСИН по очевидным причинам Навальный во время своего отсутствия тоже не мог.
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- Однако Путин считает, что Навальный, возвращаясь после выхода из комы в Россию, «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». «Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?» – заявил Путин. Россия уже готовится отвечать на «незаконные действия США». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, санкциями США решают проблемы собственной неконкурентоспособности.
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