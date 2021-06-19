На Украине посмеялись над пострадавшим от наводнения Крымом

Алексей Данилов рассказал, что крымчане долго просили обеспечить их водой, а теперь там ее столько, что девать некуда.

Украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов посмеялся над пострадавшим от наводнения Крымским полуостровом. Он рассказал, что крымчане довольно продолжительное время просили обеспечить их водой, а теперь там ее столько, что девать некуда. Несмотря на попытки выразить сожаление жителям Крыма, которые он называет украинцами, слова Алексея Данилова больше выглядели как издевательство, нежели чем сочувствие, пишет РИА Новости.

Напомним, что на востоке полуострова из-за сильных сильней затопило несколько районов, в том числе Керчь и Ялту. Власти Крыма объявили режим ЧС.

Ранее сообщалось, что Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня. В свою очередь компания «Аэрофлот» объявила об открытии дополнительных рейсов в турецкие курортные населенные пункты с 25 июня.