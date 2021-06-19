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Полиция завела 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации

19.06.2021 10:56
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Полиция завела 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации

Столичный главк МВД отчитался о 24 уголовных делах из-за изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации коронавирусом. Мошенники просили от 10 до 20 тыс. руб. за сертификат с занесением данных на портал «Госуслуги».

Об этом говорится на сайте МВД. Только одно из 24 дел заведено по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ). Остальные – за подделку, изготовление или оборот поддельных документов (ст. 327 УК РФ).

По одному из дел сотрудники полиции сначала задержали курьера с поддельными сертификатами, а через него вышли на мужчину, который признался в изготовлении и сбыте документов. По второму делу задержана женщина – она продавала поддельные сертификаты по 5 тыс. руб. за штуку. Она попалась на «проверочной закупке».

До этого издание Baza выпустило расследование о черном рынке сертификатов. В нелегальных чатах можно было заказать поддельную справку о прививке и получить занесение данных о вакцинации на портал «Госуслуг». Стоила услуга от 10 до 20 тыс. руб. После того как власти Москвы, Тулы, Подмосковья, Ленобласти, Сахалина и Кемеровской области объявили об обязательной вакцинации 60-80% работников различных сфер, услуга стала особо популярной.

Россия в большинстве своем выступают против обязательной вакцинации – согласно опросу Superjob, 63% не поддерживают эту идею. В Кремле, между тем, считают, что новая волна коронавируса это не провал властей, а следствие тотального нигилизма россиян.

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