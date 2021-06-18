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«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса

18 Июня 2021 189 0 Политика
«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России происходит из-за «тотального нигилизма» и «низкого уровня вакцинации» россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, утверждения о том, что власти провалили борьбу с пандемией, являются «полной глупостью».

Нигилизм и нежелание вакцинироваться

  • Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал среди причин резкого роста заболеваемости коронавирусом в России «тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции».
  • Таким образом, он согласился с лавой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая связала рост числа заболевших с нежеланием россиян соблюдать защитные меры. По словам Пескова, нежелание россиян вакцинироваться в Кремле не связывают с недоверием к власти. «Нет, отнюдь», – сказал он.
  • Чиновник отверг заявления о том, что борьба с коронавирусом провалена на уровне властей. «Полная глупость», – сказал он и назвал тех, кто так говорит, «невеждами». «Мы отстаем по темпам вакцинации по сравнению со многими странами, здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно», – подчеркнул Песков.

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  • Почему же в таком случае кампания по вакцинации провалилась? «Ответы лежат в плоскости развернутых ответов», – сказал Песков и добавил, что их «сейчас мы себе позволить не можем».
  • По данным опроса Superjob от 17 июня, 63% россиян не одобряют обязательную вакцинацию от коронавируса. «За» выступают 23%. На 17 июня в России было привито 19,2 млн человек, или 13% населения. Обе прививки получили 14,7 млн. Для сравнения: в США привито 52%, в Великобритании – 61%, в Бразилии – 26%, в Индии – 15%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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