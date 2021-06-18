«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса 189 0 Политика

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России происходит из-за «тотального нигилизма» и «низкого уровня вакцинации» россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, утверждения о том, что власти провалили борьбу с пандемией, являются «полной глупостью».