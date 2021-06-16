Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей 138 1 События и факты

Черный рынок в России пополнился новой услугой – «лжевакцинацией». Желающим воспользоваться ею мошенники предлагают занести информацию о прививке от коронавируса на портал «Госуслуг». Поддельные сертификаты продаются в нелегальных чатах. Стоимость услуги составляет от 10 до 20 тыс. руб.