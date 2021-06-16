Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей
16 Июня 2021 138 1 События и факты
Черный рынок в России пополнился новой услугой – «лжевакцинацией». Желающим воспользоваться ею мошенники предлагают занести информацию о прививке от коронавируса на портал «Госуслуг». Поддельные сертификаты продаются в нелегальных чатах. Стоимость услуги составляет от 10 до 20 тыс. руб.
Фиктивная вакцинация от мошенников
- По информации издания Baza, на российском черном рынке появились сертификаты о вакцинации от коронавируса. Мошенники продают их в нелегальных чатах и обещают организовать все «с проводкой» – другими словами, занести необходимые данные на портал «Госулуг», где формируется федеральный регистр вакцинированных граждан.
- До этого РИА Новости писало о том, как мошенники продают поддельные ковид-паспорта россиянам. Но раньше, как отмечает Baza, они не умели заносить информацию в официальный реестр. Теперь же отметки о прививке появляются на личной странице покупателя на портале «Госуслуг». Правда, выросла и стоимость: если раньше сертификат продавался за 2,5 тыс. руб., то теперь за 10-20 тыс.
- Чтобы сделать «лжепрививку», от клиента мошенники требуют паспортные данные, номер СНИЛС и аккаунт на «Госуслугах». При этом ампулу с препаратом, который должен был быть использован для настоящей вакцинации, утилизируют в одной из клиник. После мошенники могут прислать бумажный сертификат со всеми печатями.
- Издание Baza приводит слова неназванной сотрудницы одного из медицинских учреждений. Она подтверждает, что схема с утилизацией ампул применяется. «Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков – у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию», – сказала сотрудница.
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- Как пишет издание The Insider, мошенники в одном из чатов предлагали сделать местом фиктивной вакцинации 220-ю городскую поликлинику Москвы. После проверки номера телефона, с которого писали мошенники, выяснилось, что раньше по нему был автосалон. Отзывы об этом автосалоне крайне негативные – люди писали, что он «мошеннический».
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