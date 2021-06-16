Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей

16 Июня 2021 138 1 События и факты
Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей

Черный рынок в России пополнился новой услугой – «лжевакцинацией». Желающим воспользоваться ею мошенники предлагают занести информацию о прививке от коронавируса на портал «Госуслуг». Поддельные сертификаты продаются в нелегальных чатах. Стоимость услуги составляет от 10 до 20 тыс. руб.

Фиктивная вакцинация от мошенников

  • По информации издания Baza, на российском черном рынке появились сертификаты о вакцинации от коронавируса. Мошенники продают их в нелегальных чатах и обещают организовать все «с проводкой» – другими словами, занести необходимые данные на портал «Госулуг», где формируется федеральный регистр вакцинированных граждан.
  • До этого РИА Новости писало о том, как мошенники продают поддельные ковид-паспорта россиянам. Но раньше, как отмечает Baza, они не умели заносить информацию в официальный реестр. Теперь же отметки о прививке появляются на личной странице покупателя на портале «Госуслуг». Правда, выросла и стоимость: если раньше сертификат продавался за 2,5 тыс. руб., то теперь за 10-20 тыс.
  • Чтобы сделать «лжепрививку», от клиента мошенники требуют паспортные данные, номер СНИЛС и аккаунт на «Госуслугах». При этом ампулу с препаратом, который должен был быть использован для настоящей вакцинации, утилизируют в одной из клиник. После мошенники могут прислать бумажный сертификат со всеми печатями.
  • Издание Baza приводит слова неназванной сотрудницы одного из медицинских учреждений. Она подтверждает, что схема с утилизацией ампул применяется. «Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков – у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию», – сказала сотрудница.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Как пишет издание The Insider, мошенники в одном из чатов предлагали сделать местом фиктивной вакцинации 220-ю городскую поликлинику Москвы. После проверки номера телефона, с которого писали мошенники, выяснилось, что раньше по нему был автосалон. Отзывы об этом автосалоне крайне негативные – люди писали, что он «мошеннический».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
10:35 1 0
И.И..:

дорого для фальсификата, цена этой филькиной грамоты не более 1000

Статьи

Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа

Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
Политика

«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей

«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
Новые возможности

Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»

Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»
Экономика

Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России

Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России
Политика 2

Узнай, страна!

В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест

В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

Новости дня

13:11 В Кремле отреагировали на слова о возможном вступлении Украины в НАТО В Кремле отреагировали на слова о возможном вступлении Украины в НАТО
В Москве ввели обязательную вакцинацию для работающих в сфере услуг
В Москве ввели обязательную вакцинацию для работающих в сфере услуг
12:27 Разрешение на просмотр порносайтов предложили давать после регистрации на «Госуслугах» Разрешение на просмотр порносайтов предложили давать после регистрации на «Госуслугах»
12:07 В Финляндии рассказали об ограничении импорта энергии из России В Финляндии рассказали об ограничении импорта энергии из России
10:51 Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19 Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19
09:55 «Все-таки заразился». Глава Коми дважды вакцинировался, но был госпитализирован с коронавирусом «Все-таки заразился». Глава Коми дважды вакцинировался, но был госпитализирован с коронавирусом
09:18 Турция заключила военный союз с Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе Турция заключила военный союз с Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе
WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG
WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG
15 ИЮН, 23:36 Стоимость нефти сорта Brent достигла максимума за два года Стоимость нефти сорта Brent достигла максимума за два года

Узнай, страна!

11:38 В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест
Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
15 ИЮН, 23:56 В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
15 ИЮН, 23:24 В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды
15 ИЮН, 20:55 В Ярославской области заработала фабрика мороженого В Ярославской области заработала фабрика мороженого
11 ИЮН, 14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
11 ИЮН, 13:39 В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
11 ИЮН, 11:56 В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха» В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»
11 ИЮН, 09:11 В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
10 ИЮН, 23:23 В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
10 ИЮН, 14:26 В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter