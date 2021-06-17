В Кремле заверили, что в России не будет тотальной вакцинации от COVID-19

Дмитрий Песков рассказал, что губернаторам приходится принимать действенные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются вводить в России тотальную вакцинацию россиян против коронавирусной инфекции. Он пояснил, что некоторые российские регионы обязали сотрудников некоторых сфер сделать прививку от COVID-19, однако речи о всеобщей принудительной иммунизации не идет.

По словам Дмитрия Пескова, губернаторам приходится принимать действенные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, так как эпидемиологическая ситуация ухудшается.

«Нет другого выхода», - добавил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые региональные власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию только для тех категорий граждан, которые в силу профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей. Он заключил, что это было сделано для того, чтобы замедлить распространение COVID-19 и защитить жизнь и здоровье россиян, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Сахалинская область стала четвертым российским регионом, который ввел принудительную вакцинацию для определенной категории граждан.