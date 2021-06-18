В Кремле объяснили, почему Путин отклонил законопроект об ответственности СМИ за фейки
Дмитрий Песков сообщил, что документ будет дорабатываться осенью.
В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему лидер Российской Федерации Владимир Путин не подписал проект закона об ответственности средств массовой информации (СМИ) за распространение сведений, не соответствующих действительности. По его словам, у главы государства возникли вопросы к определенным положениям документа, в которых говорится об освобождении от ответственности. Как пояснил Дмитрий Песков, из-за этого Владимир Путин принял решение вернуть данный законопроект на доработку, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что российский президент отклонил проект закона об ответственности СМИ за распространение фейкой информации.
Написать комментарий