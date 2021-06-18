В Кремле объяснили, почему Путин отклонил законопроект об ответственности СМИ за фейки

Дмитрий Песков сообщил, что документ будет дорабатываться осенью.

В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему лидер Российской Федерации Владимир Путин не подписал проект закона об ответственности средств массовой информации (СМИ) за распространение сведений, не соответствующих действительности. По его словам, у главы государства возникли вопросы к определенным положениям документа, в которых говорится об освобождении от ответственности. Как пояснил Дмитрий Песков, из-за этого Владимир Путин принял решение вернуть данный законопроект на доработку, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский президент отклонил проект закона об ответственности СМИ за распространение фейкой информации.