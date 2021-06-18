СМИ: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля

Собеседники издания Forbes сообщили, что может быть открыто 7 авиарейсов в неделю.

Оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса изучает возможность открытия авиационного сообщения РФ и Турции с 1 июля 2021 года. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на источники. Как пояснили собеседники журнала, закрытие турецких курортов привело к перегруженности российских туристических населенных пунктов, что способствует распространению COVID-19. Источники добавили, что на данный момент власти страны не приняли окончательного решения, однако такая возможность изучается, поскольку эпидемиологическая ситуация в России осложнилась.

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