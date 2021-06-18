Путин впервые с 2016 года воспользовался правом вето. Отклонил закон об ответственности СМИ за фейки

Президент Владимир Путин наложил вето на уже принятый Госдумой и утвержденный Советом Федерации закон, который предусматривает ответственность СМИ за фейки. Закон отправлен на повторное рассмотрение.

Это следует из картотеки Госдумы. Первым на это обратил внимание РБК. Госдума приняла закон об ответственности СМИ за фейки 19 мая. По этому закону СМИ должны были отвечать за цитаты других изданий, в случае если российские власти не могут найти их главных редакторов и наказать. Таким образом, цитирование всех иностранных СМИ было бы невозможно в российском информационном пространстве.

Закон представлял собой поправку в ст. 57 закона «О средствах массовой информации». В текущей версии законодательство не предусматривает ответственность для СМИ за распространение недостоверной или порочащей информации, если она представлена в виде цитаты из другого СМИ. Претензии можно предъявлять только первоисточнику.

Последний раз до этого Путин воспользовался правом вето с декабря 2016 года, отклонив документ о создании единой базы «Контингент обучающихся». С 2011 по 2016 год он отклонил только поправки в закон о «Сколково». С 2000 по 2007 год (первый и второй срок президентства) Путин наложил вето на законы 51 раз.