В Москве выявили более 9 тыс. новых случаев COVID-19

В нашей стране общее количество зараженных достигло 5281309 человек.

В пятницу, 18 июня, в российском оперштабе заявили, что за сутки врачи выявили 17262 новых случая инфицирования коронавируса. Последний раз такие высокие показатели фиксировались 1 февраля, тогда суточный прирост заболевших составил 17648.

Отмечается, что в Москве также обнаружено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала 2021 года – 9056. По данным штаба, самое большое количество инфицированных было отмечено 24 декабря 2020 года (8203). На втором месте расположилась Московская область с 1254 зараженными, а на третьем – Санкт-Петербург (970).

Всего с начала пандемии в России диагноз коронавирус подтвердился у 5281309 человек, из них 4850659 пациентов выздоровело, 128445 больных скончалось.

Напомним, что РФ может восстановить авиасообщение с Турцией с 1 июля.