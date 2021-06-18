Сергей Собянин рассказал, что в эксперименте по COVID-free зонам в заведениях общественного питания примут участие около 15-20 рестораторов.

Столичный мэр Сергей Собянин в пятницу в личном блоге написал, что в Москве начнут работать первые «бесковидные» рестораны. По его словам, эксперимент по COVID-free зонам в заведениях общественного питания будет запущен с субботы, в нем примут участие около 15-20 рестораторов.

Для посещения таких точек гражданам потребуется QR-код, который подтверждает, что человек прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Скачать данный цифровой код россияне смогут с официального сайта госуслуг. Для детей будет сделано исключение, поскольку прививку до 18 лет делать нельзя, однако они должны приходить в рестораны в сопровождении взрослых.

Также Сергей Собянин выразил надежду, что в течение недели власти Москвы смогут настроить информационную систему контроля, понять, как она работает, решить все технические моменты для того, чтобы распространить COVID-free зоны на другие точки общественного питания.

Напомним, что мэр столицы продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня.