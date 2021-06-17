Мишустин призвал губернаторов нарастить темпы вакцинации от коронавируса

Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация от COVID-19 в стране является бесплатной. Кроме того он отметил, что российские препараты доказали свою эффективность и безопасность не только в РФ, но и за рубежом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России в последнее время наблюдается непростая ситуация с распространением COVID-19, потому что резко увеличилось количество заболевших. В связи с этим он призвал губернаторов нарастить темпы вакцинации, повысить информированность граждан об опасности коронавируса и как можно от него защитить себя и своих близких, а также распространить данные о том, где находятся прививочные пункты.

Михаил Мишустин заявил, что пока рано отказываться от ограничительных мер по COVID-19. По его словам, власти должны сделать все возможное для того, чтобы защитить жизнь и здоровье россиян.

«Только так можно уменьшить риск распространения инфекции», - цитирует издание РИА Новости слова главы правительства России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России не будет тотальной вакцинации от коронавируса.