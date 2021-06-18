Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня включительно

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дополнительных ограничительных мер в Москве до 29 июня включительно. В частности, Собянин ограничили численность массовых мероприятий до 1 тыс. человек и закрыли фан-зоны.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется», – написал мэр в своем блоге.

При этом нерабочие дни с 21 июня отменяются. Жесткие ограничения были введены с 12 по 20 июня из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Во время нерабочих дней Собянин рекомендовал перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Также был введен запрет на посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Общепиту и ночным клубам запретили обслуживать клиентов с 23.00 до 6.00.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязала работодателей обеспечить вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, ЖКХ, социальной сферы и др.

По словам Собянина, койки для больных тают на глазах. Еще пять дней назад в Москве было около 13 тыс. коек. «За несколько дней мы все «съели» в ноль», – цитирует мэра «Интерфакс». Власти успели создать еще 3 тыс. коек, но каждый день «съедается» по 200-300 коек. «За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка», – сказал Собянин.

По состоянию на 18 июня в Москве зафиксировано близкое к историческому количество случаев заражения коронавирусом – 9056. Больше было только 27 октября, когда выявили 9536 случаев.