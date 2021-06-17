В Кремле рассказали, как прошли переговоры Путина и Байдена

Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности прошедшей встречи лидеров РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал прошедшие переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он рассказал, что данный саммит «скорее был со знаком плюс», поскольку стороны смогли определить, в каких вопросах можно взаимодействовать, а в каких пока не получается найти общий язык.

Дмитрий Песков отметил, что стороны затронули большой круг важных тем, таких как ситуации на Украине (в частности конфликт в Донбассе), Белоруссии, Афганистане, возможное расширение НАТО, а также иранская ядерная программа, обмен заключенными, кибератаки и другие актуальные вопросы.

Кроме того представитель Кремля выразил мнение, что мероприятие прошло результативно. Дмитрий Песков обратил внимание на то, что президенты РФ и США приняли совместный документ по стратстабильности. По его словам, текст заявления сначала был согласован на рабочем уровне, а затем одобрен Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Ранее в Белом доме прокомментировали российско-американский саммит.