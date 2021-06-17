Песков рассказал о сроках обмена осужденными между РФ и США

Дмитрий Песков сообщил, что тема обмена осужденными поднималась на российско-американском саммите.

В четверг, 17 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что в вопросе обмена осужденными между Россией и США не может быть никаких конкретных сроков.

Также он отметил, что сверкой такого списка лидеры не занимались. Дмитрий Песков пояснил, что эта тема требует серьезного подхода и должна прорабатываться в «тишине», без публичных заявлений.

Ранее в Кремле прокомментировали прошедшие переговоры российского президента Владимира Путина и американского главы Джо Байдена.