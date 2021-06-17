Мишустин выделил еще 55 млрд рублей на выплату пособий для семей с детьми

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство РФ продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 17 июня в ходе заседания правительства заявил, что власти страны продолжают оказывать поддержку малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Также он отметил, что кабмин выделит еще 55 млрд рублей (дополнительно к уже выделенным 200 млрд рублей) на выплату пособий данной категории граждан.

Михаил Мишустин напомнил, что лидер РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию распорядился сделать поддержку для семей с детьми более точечной и адресной, поэтому правила предоставления такой помощи были изменены. Премьер напомнил, что сейчас, в зависимости от дохода родителей, размер детских пособий может быть равен 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, говорится на официальном сайте правительства России.