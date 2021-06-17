Байден: Россия не имеет права диктовать миру

Джо Байден оценил позицию РФ на мировой арене.

Американский лидер Джо Байден в среду, 16 июня, во время пресс-конференции в Женеве заявил, что Российская Федерация не имеет права диктовать, что происходить в мире. По его мнению, существуют другие более серьезные и важные страны для этого, и, подчеркнул президент, Соединенные Штаты Америки являются таким государством. Также Джо Байден добавил, что он озвучил такую позицию главе России Владимиру Путину в ходе переговоров, пишет Московский комсомолец.

Напомним, что в Белом доме прокомментировали прошедший в Женеве российско-американский саммит.