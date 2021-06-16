Украина выдвинула России и Европе ультиматум по запуску «Северного потока-2»

Владимир Зеленский считает, что РФ «всех переигрывает» в вопросе второй ветки трубопровода.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ выдвинул ультиматум Российской Федерации и Европе по запуску трубопровода «Северный поток-2». По его словам, Украина по-прежнему считает, что российский энергетический проект является оружием, направленным против страны, поэтому Киеву нужны гарантии, если газовая магистраль будет введена в эксплуатацию.

«Я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что Киев будет настаивать на получении компенсации от России и Европы за работу «Северного потока-2»: требовать прекращения войны в Донбассе, вернуть контроль над Крымским полуостровом и обеспечить энергетическую безопасность Украины. Президент отметил, что в противном случае украинские власти, несмотря на позицию западных стран, будут бороться против второй ветки трубопровода, а также за сохранение государственности. Он пояснил, что украинцы не должны страдать за принципы НАТО и ЕС. Однако Владимир Зеленский не уточнил, каким именно способом Киев планирует оказывать давление на Запад для продвижения собственных интересов, говорится на официальном сайте офиса лидера Украины.

Ранее «Капитал страны» писал, что глава США Джо Байден отказался выполнить требование американского Госдепа о введении санкций против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.