WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG
Джо Байден отказался ставить под угрозу отношения Вашингтона и Берлина.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался выполнить требование Госдепартамента страны о введении штрафных санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники.
Джо Байден считает, что наложение таких ограничительных мер вряд ли помешает завершению строительства энергетического проекта, но при этом отношения с Германией ухудшились бы.
Напомним, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен хочет остановить строительство и запуск «Северного потока-2». Поэтому он настаивал на введении жестких санкций против данного проекта.
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скорее речь о санкциях против СП-2, поставлена в прямую зависимость от результатов переговоров.