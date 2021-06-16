WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG

Джо Байден отказался ставить под угрозу отношения Вашингтона и Берлина.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался выполнить требование Госдепартамента страны о введении штрафных санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Джо Байден считает, что наложение таких ограничительных мер вряд ли помешает завершению строительства энергетического проекта, но при этом отношения с Германией ухудшились бы.

Напомним, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен хочет остановить строительство и запуск «Северного потока-2». Поэтому он настаивал на введении жестких санкций против данного проекта.