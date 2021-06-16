Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮН, 13:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 ИЮН, 13:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG

16.06.2021 11:36
Комментарии: 1
WP: Байден отказался выполнить требование Госдепа США о введении санкций против Nord Stream 2 AG

Джо Байден отказался ставить под угрозу отношения Вашингтона и Берлина.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался выполнить требование Госдепартамента страны о введении штрафных санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Джо Байден считает, что наложение таких ограничительных мер вряд ли помешает завершению строительства энергетического проекта, но при этом отношения с Германией ухудшились бы.

Напомним, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен хочет остановить строительство и запуск «Северного потока-2». Поэтому он настаивал на введении жестких санкций против данного проекта.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
11:53 0 0
И.И..:

скорее речь о санкциях против СП-2, поставлена в прямую зависимость от результатов переговоров.

Статьи

Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа

Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
Политика

«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей

«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
Новые возможности

Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей

Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей
События и факты 1

Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»

Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»
Экономика

Узнай, страна!

В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест

В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов

Новости дня

13:11 В Кремле отреагировали на слова о возможном вступлении Украины в НАТО В Кремле отреагировали на слова о возможном вступлении Украины в НАТО
В Москве ввели обязательную вакцинацию для работающих в сфере услуг
В Москве ввели обязательную вакцинацию для работающих в сфере услуг
12:27 Разрешение на просмотр порносайтов предложили давать после регистрации на «Госуслугах» Разрешение на просмотр порносайтов предложили давать после регистрации на «Госуслугах»
12:07 В Финляндии рассказали об ограничении импорта энергии из России В Финляндии рассказали об ограничении импорта энергии из России
10:51 Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19 Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19
09:55 «Все-таки заразился». Глава Коми дважды вакцинировался, но был госпитализирован с коронавирусом «Все-таки заразился». Глава Коми дважды вакцинировался, но был госпитализирован с коронавирусом
09:18 Турция заключила военный союз с Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе Турция заключила военный союз с Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе
Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
15 ИЮН, 23:36 Стоимость нефти сорта Brent достигла максимума за два года Стоимость нефти сорта Brent достигла максимума за два года

Узнай, страна!

11:38 В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест
«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
15 ИЮН, 23:56 В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
15 ИЮН, 23:24 В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды
15 ИЮН, 20:55 В Ярославской области заработала фабрика мороженого В Ярославской области заработала фабрика мороженого
11 ИЮН, 14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
11 ИЮН, 13:39 В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей
Мошенники начали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тысяч рублей
11 ИЮН, 11:56 В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха» В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»
11 ИЮН, 09:11 В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
10 ИЮН, 23:23 В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса В Псковской области запустили первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
10 ИЮН, 14:26 В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter