Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена стартовали

Встреча пройдет за закрытыми дверями.

Переговоры лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена начались в библиотеке виллы Ла Гранж в узком составе.

Глава российского государства поблагодарил президента Швейцарии Ги Пармелена за организацию данного мероприятия и выразил надежду на то, что встреча пройдет продуктивно.

В свою очередь Джо Байден заявил, что любые личные переговоры являются полезными. Он добавил, что стороны попытаются определить общие точки соприкосновения и выявить вопросы, по которым мнения Москвы и Вашингтона расходятся.

«Там, где у нас есть разногласия, надо сделать все для того, чтобы мы могли профессионально и предсказуемо обсудить вопросы», - заключил американский глава.

После этих слов стартовали переговоры России и США в узком составе: Владимир Путин и Джо Байден, российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики. Встреча пройдет за закрытыми дверями, пишет Коммерсант.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Швейцарии переговорили перед проведением саммита Владимира Путина и Джо Байдена.