Проценко рассказал, нужно ли вводить в России обязательную вакцинацию от COVID-19

Денис Проценко заявил, что россиян не нужно лишать права выбора.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что вопрос о введении в России обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции является довольно сложным. По его мнению, российских граждан не следует лишать права выбора, но их нужно убеждать в том, что прививка от COVID-19 необходима. Денис Проценко отметил, что вакцинация не защитит человека на 100%, однако инъекция поможет снизить риск тяжелого течения заболевания. Об этом главврач рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Ранее в Кремле сообщили, что любые меры, направленные на стимулирование вакцинации населения против коронавирусной инфекции, будут хорошими.