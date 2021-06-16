В Финляндии рассказали об ограничении импорта энергии из России

Хельсинки не планируют сокращать импорт электроэнергии из РФ.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что Российская Федерация всегда была надежным и хорошим поставщиков электроэнергии в страну. По его словам, сейчас линия электропередачи между государствами сильно устарела и требует реконструкции, которой должна заниматься Москва. Однако, отметил Пекка Хаависто, несмотря на данный факт, Хельсинки не собираются ограничивать импорт электроэнергии из России.

Также министр выразил надежду, что в будущем финляндско-российское сотрудничество продолжится, но уже с применением «зеленых» технологий. Он пояснил, что это было бы выгодно для обеих стран, поскольку Москву, как и Хельсинки, волнуют последствия изменения климата, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что глава Белого дома Джо Байден не стал выполнять требование Госдепа США о введении санкций против компании-оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.