МИД Украины: страну не принимают в НАТО из-за России

Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не передали План действий по членству в альянсе из-за Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страну не принимают в состав НАТО из-за Российской Федерации. Об этом политик рассказал во вторник, 15 июня, в интервью телеканалу ICTV. По его мнению, страны-участники Североатлантического альянса не хотят портить отношения с Москвой и посылать ей нежелательный сигнал в виде включения Киева в состав организации.

Кроме того Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас Украина собирается вести переговоры с государствами, которые «скептически» относятся к членству страны в НАТО.

Ранее американский президент Джо Байден озвучил условие вступления украинской стороны в Североатлантический альянс.