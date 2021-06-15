Парламент Польши принял резолюцию против строительства «Северного потока-2»

Польские депутаты призвали Европу заблокировать достройку второй ветки трубопровода из солидарности с Украиной и обеспокоенности энергетической безопасности европейских стран.

Нижняя палата польского парламента (сейм) приняла резолюцию против строительства газового проекта «Северный поток-2». В документе сказано, что Польша считает данный проект опасным для европейских стран, поэтому призывает Европу, прежде всего Германию, предпринять меры для немедленной и действенной блокировки второй ветки трубопровода.

Также сейм призвал США ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в завершении «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белый дом не допустит запуск второй ветки трубопровода.