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Кремль: любые меры будут хорошими, если они способствуют процессу вакцинации

15.06.2021 14:55
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Кремль: любые меры будут хорошими, если они способствуют процессу вакцинации

Дмитрий Песков напомнил, что в России вакцинация носит добровольный характер.

Во вторник, 15 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не довольны темпами вакцинации в России, поскольку они недостаточны для победы над коронавирусной инфекцией. В связи с этим он вырази мнение, что «уместно» говорить о мерах, направленных на стимулирование иммунизации россиян против COVID-19. Также Дмитрий Песков отметил, что любые мероприятия, которые способствуют процессу вакцинации, будут хорошими, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, почему представитель Кремля еще не сделал прививку против коронавирусной инфекции.

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