В Киеве заявили, что отказ России от транзита газа через Украину может привести к войне

Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока-2» увеличивает риск разворачивания «полномасштабной войны».

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает, что убытки, которые понесет Украина из-за возможного отказа России от транзита газа через территорию Украины, является не самым «худшим» сценарием введения в эксплуатацию газового проекта «Северный поток-2». По его мнению, поставки сырья в Европу с помощью ГТС страны служили «сдерживающим фактором» для разворачивания «полномасштабной войны».

Также Юрий Витренко добавил, что завершение строительства российского газопровода может привести к «продвижению» интересов России за счет западных государств, пишет Bloomberg.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ рассказали о судьбе транзита газа через украинскую территорию.