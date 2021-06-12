Собянин объявил нерабочие дни в Москве до 20 июня из-за роста заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней на следующей неделе – с 15 по 19 июня. «Длинные выходные» продлятся в столице девять дней – с 12 по 20 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Собянина. В своем обращении московский градоначальник отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции «резко осложнилась». По его словам, сезонный пик сдвинулся с мая на июнь. «Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», – подчеркнул Собянин.

12 июня в Москве выявлен максимальный суточный прирост в 2021 году – 6 701 случай. Собянин, ссылаясь на врачей, отметил, что «много тяжелых больных». «Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», – говорится на сайте мэра.

Выходные продлеваются в Москве «с сохранением заработной платы для работников». «Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням», – подчеркивается в сообщении.