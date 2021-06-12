Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент призвал граждан страны хранить завещанные нам ценности, поскольку они помогают нам двигаться вперед.

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда поздравил всех граждан с Днем России. По его словам, богатое наследие нашей страны создавалось многими поколениями наших предков и сейчас РФ продолжает развиваться.

Владимир Путин отметил, что любовь к Родине, подвиги, открытия и свершения соотечественников вызывают гордость и уважение. Также президент призвал россиян хранить эти ценности, поскольку они помогают нам двигаться вперед, пишет РИА Новости.

Ранее на Украине заявили, что отказ России от транзита российского газа через украинскую территорию может привести к войне.