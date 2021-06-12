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В РФ впервые с февраля обнаружили свыше 13,5 тыс. заразившихся COVID-19

12.06.2021 12:19
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В РФ впервые с февраля обнаружили свыше 13,5 тыс. заразившихся COVID-19

Общее количество заболевших в России составило 5193964 человека.

В субботу, 12 июня, оперативный штаб Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что за минувшие 24 час в стране обнаружили 13510 новых случаев инфицирования COVID-19. Уточняется, что это максимальное количество заболевших с середины февраля. Наибольшее число заразившихся было выявлено в Москве (6701, максимум с января), Московской области (889) и Санкт-Петербурге (867).

Таким образом, с начала распространения коронавируса общее количество заболевших составило 5193964 человека, из них 4792169 человек излечилось, 126073 человека умерло.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность ужесточения мер по COVID-19 в столице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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