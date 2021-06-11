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Собянин оценил возможность ужесточения мер по COVID-19 в Москве

11.06.2021 17:50
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Собянин оценил возможность ужесточения мер по COVID-19 в Москве

Градоначальник сообщил, что эпидситуация в столице ухудшается.

Московский мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ситуация по коронавирусной инфекции в городе ухудшается. Тем не менее градоначальник заверил, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19, однако проверки по соблюдению действующих мероприятий будут ужесточены, пишет «Интерфакс».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор повысил ключевую ставку до 5,5% годовых.

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