Собянин оценил возможность ужесточения мер по COVID-19 в Москве

Градоначальник сообщил, что эпидситуация в столице ухудшается.

Московский мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ситуация по коронавирусной инфекции в городе ухудшается. Тем не менее градоначальник заверил, что власти Москвы не собираются вводить дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19, однако проверки по соблюдению действующих мероприятий будут ужесточены, пишет «Интерфакс».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор повысил ключевую ставку до 5,5% годовых.