Германия: вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Ульрике Деммер отметила, что подход Берлина к Киеву остался прежним.

Официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер в пятницу, 11 июня, на пресс-конференции сообщила, что подход Германии к Украине остался прежним. Тем не менее она добавила, что, несмотря на это, вопрос включения Киева в состав НАТО не стоит на повестке дня. Такими словами Ульрике Деммер ответила на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

Ранее лидер Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу, поэтому Москва будет уделять повышенное внимание безопасности страны.