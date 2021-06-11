NI уличил Байдена в отсутствии логики из-за позиции по «Северному потоку-2»

Майкл Рубин недоумевает, почему Джо Байден решил свернуть проекты, которые могли бы принести выгоду стране.

Автор американского журнала National Interest Майкл Рубин считает, что отношение лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по поводу энергетического проекта «Северный поток-2» является «нелогичным» и «непоследовательным». Он пояснил, что ради сохранения хороших контактов с Германией и другими европейскими странами Белый дом отказался от введения штрафных санкций против компании-оператора второй ветки газопровода Nord Stream 2 AG.

По мнению Майкла Рубина, «иронично», что Джо Байден изменил свою позицию в отношении «Северного потока-2» и начал «продвигать» российский газопровод, в то время как проекты, которые могли бы принести выгоду Соединенным Штатам Америки (например, трубопровод Keystone XL), он свернул, пишет ИА REGNUM.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первую нитку «Северного потока-2» начнут заполнять газом.