Рогозин ответил на слова главы NASA о сотрудничестве с Россией

Дмитрий Рогозин заявил, что для совместной работы США должны снять санкции с «Роскосмоса».

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram прокомментировал слова руководителя NASA Билла Нельсона о сотрудничестве с Россией. По его словам, компания готова к совместной работе с американской организацией, однако для этого Соединенные Штаты Америки должны снять санкции против предприятий «Роскосмоса».

Ранее «Капитал страны» писал, что Билл Нельсон оценил сотрудничество NASA с российской стороной как «необыкновенное». Также он надеется на то, что совместная работа России и Соединенных Штатов Америки в космической сфере продолжится, несмотря на политические разногласия двух стран.