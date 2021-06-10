Захарова отреагировала на заявление США о «Северном потоке-2»

Мария Захарова заверила, что газопровод не несет никаких негативных последствий для Европы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг сообщила, что российская сторона не понимает высказывание американского государственного секретаря Энтони Блинкена о важности найти способ «смягчить последствия» от запуска энергетического проекта «Северный поток-2». По ее мнению, подобного рода заявления могут свидетельствовать о попытке политизировать ситуацию с газопроводом или о наличии недобросовестной конкуренции. Мария Захарова добавила, что такие слова лишены смысла, поскольку США не предоставили никаких фактов.

Кроме того представитель МИД РФ отметила, что «Северный поток-2» никак не относится к американскому континенту. Мария Захарова считает, что судьбу проекта должны решать Россия и Европа, а не США, пишет РИА Новости.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Берлина выработки «автоматических» мер, направленных на борьбу с негативными последствиями работы газопровода. Также он подчеркнул, что США приложат все усилия для того, чтобы «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию.