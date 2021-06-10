В России техосмотр может стать добровольной процедурой

Изменения планируется внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что Министерство внутренних дел (МВД) России предложило ввести в стране добровольный технический осмотр (ТО) для легковых машин. По его словам, владельцы автомобилей заинтересованы в том, чтобы их транспортные средства работали исправно, поэтому они должны самостоятельно проходить ТО. Михаил Черников отметил, что данная инициатива позволит российским гражданам делать соответствующую процедуру в удобное для них время и наиболее комфортных условиях.

Тем не менее, добавил он, нововведение не затронет грузовики, автобусы и такси. То есть для них прохождение техосмотра останется обязательным, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что водители смогут получать ОСАГО без прохождения ТО.