В России могут измениться правила оформления ОСАГО

Ожидается, что нововведение начнет действовать с 22 августа 2021 года.

Государственная дума России намеревается в III чтении принять проект закона, согласно которому россиянам не нужно будет предъявлять документ о прохождении технического осмотра (ТО) автомобиля для оформления ОСАГО. По словам депутатов, у многих владельцев транспортных средств нет возможности сделать проверку, поскольку из-за распространения новой коронавирусной инфекции некоторые сервисы, где можно пройти ТО, были вынуждены закрыться.

Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу 22 августа 2021 года. В свою очередь российский союз автостраховщиков напомнил, что с марта 2022 года в России начнет действовать штраф за отсутствие ТО в размере 2 тыс. рублей, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что в нашей стране хотят сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.